Голикова рассказала о доле людей, довольных решением создать семью

«Завершая, отмечу совсем недавние данные, которые показывают: 86% людей, состоящих в браке, довольны своим решением создать семью. А среди тех, кто еще не создал семью, каждый второй говорит о том, что имеет такое желание. И наша самая главная задача — им в этом помочь», — сказал глава государства в ходе Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.