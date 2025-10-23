Ричмонд
Голикова рассказала о доле людей, довольных решением создать семью

Голикова: 86 процентов россиян в браке довольны решением создать семью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Доля людей в браке, довольных своим решением создать семью, составляет 86%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Завершая, отмечу совсем недавние данные, которые показывают: 86% людей, состоящих в браке, довольны своим решением создать семью. А среди тех, кто еще не создал семью, каждый второй говорит о том, что имеет такое желание. И наша самая главная задача — им в этом помочь», — сказал глава государства в ходе Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

