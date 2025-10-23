Ричмонд
В Иглинском районе восстановили автобусное сообщение с Уфой

Прокуратура добилась возобновления рейсов в отдаленные села.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Иглинского района добилась восстановления автобусного сообщения между Уфой и несколькими населенными пунктами. Ранее компания «Башавтотранс» отменила маршруты до сел Русский Юрмаш и Турбаслы, что оставило местных жителей без транспортного сообщения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, 130-й маршрут был единственным способом для жителей Турбаслов выехать из села. Надзорное ведомство привлекло перевозчика к административной ответственности за нарушение правил обслуживания населения, а генеральному директору компании было внесено представление. В результате принятых мер движение автобусов по данному направлению возобновилось.

