В Иглинском районе восстановили автобусное сообщение с Уфой

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, 130-й маршрут был единственным способом для жителей Турбаслов выехать из села. Надзорное ведомство привлекло перевозчика к административной ответственности за нарушение правил обслуживания населения, а генеральному директору компании было внесено представление. В результате принятых мер движение автобусов по данному направлению возобновилось.