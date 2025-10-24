Ричмонд
В Минтрансе рассказали о планах по запуску авиарейсов в Малайзию

Минтранс рассмотрит запуск рейсов в Малайзию из Хабаровска и Владивостока.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Запуск авиарейсов в Малайзию из городов Дальнего Востока, в том числе Хабаровска и Владивостока, планируется рассмотреть в перспективе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

Замминистра транспорта России Владимир Потешкин ранее в четверг сообщил, что запуск прямых рейсов между Россией и Малайзией планируется в 2025 году. По его словам, полеты на этом маршруте должна начать авиакомпания Red Wings. В пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что на первом этапе планируется выполнение полетов из Москвы на остров Лангкави, пользующийся популярностью у российских туристов.

«В перспективе будет рассмотрена возможность запуска рейсов из городов Дальнего Востока, в том числе Хабаровска и Владивостока», — отметили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что при наличии устойчивого пассажиропотока авиакомпанией дополнительно будет рассмотрен вопрос расширения географии и частоты полетов.