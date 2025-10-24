В Минтрансе рассказали о планах по запуску авиарейсов в Малайзию

Замминистра транспорта России Владимир Потешкин ранее в четверг сообщил, что запуск прямых рейсов между Россией и Малайзией планируется в 2025 году. По его словам, полеты на этом маршруте должна начать авиакомпания Red Wings. В пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что на первом этапе планируется выполнение полетов из Москвы на остров Лангкави, пользующийся популярностью у российских туристов.