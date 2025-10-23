Найдена потенциально обитаемая «суперземля» у близкой к Солнцу звезды

Проведенные при помощи HPF замеры показали, что вторая планета в системе Gliese 251 все же существует, но при этом она расположена значительно ближе к звезде, внутри «зоны жизни» (внутри региона, где вода может существовать в жидком виде). Данный мир примерно в четыре раза тяжелее Земли и при этом он совершает один оборот вокруг красного карлика за 54 дня. Ученые также подтвердили факт ее существования при помощи еще одного прибора, спектрометра NEID, установленного в обсерватории Китт-Пик.