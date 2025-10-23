Проект трамвайной линии на Западном в Ростове представили на обсуждение

Проектируемая территория находится в Советском и Железнодорожном районах города. Напомним, ширина будущих трамвайных путей — 1,435 метра. Средняя расчетная скорость движения — менее 21 км/ч, а на участках скоростного движения — 21 км/ч и более. На маршруте планируют создать десять остановок. Также предусмотрена тяговая подстанция.