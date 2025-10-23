Проект трамвайной линии на Западном в Ростове представили на обсуждение

В Ростове-на-Дону представили проект планировки и межевания территории под трамвайную линию на участке от улицы Малиновского до площади Мичурина. Информация опубликована на сайте городской администрации.
Документацию и планы размещения объекта будут рассматривать на общественных слушаниях до 14 ноября 2025 года. Обсуждения связаны с необходимостью корректировки ранее утвержденных решений.
Проектируемая территория находится в Советском и Железнодорожном районах города. Напомним, ширина будущих трамвайных путей — 1,435 метра. Средняя расчетная скорость движения — менее 21 км/ч, а на участках скоростного движения — 21 км/ч и более. На маршруте планируют создать десять остановок. Также предусмотрена тяговая подстанция.
Заказчиком проекта выступает ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Ростов-на-Дону». Разработчик документации — ООО «Научно-производственная компания “Бюро Кадастра Таганрога”.
