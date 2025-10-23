В Чистополе завершен первый этап благоустройства улицы Ленина

Отметим, что на улице Ленина расположены здания ЗАГСа, библиотеки, музеев, исторические здания. За комплексное обновление участка улицы проголосовали горожане во время Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В результате этот объект среди 7 победителей был включен в программу благоустройства парков и скверов Татарстана на 2025 год по нацпроекту.