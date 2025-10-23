В Чистополе завершен первый этап благоустройства улицы Ленина

Первый этап комплексного благоустройства улицы Ленина на участке от улицы Льва Толстого до Нариманова завершили в городе Чистополе в Татарстане. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Общая площадь обновленного общественного пространства превышает 0,5 га. Строители реконструировали сквер с фонтаном, создали зоны для встреч молодежи, велопарковки, выставочное пространство с бронзовым макетом города. Они также обустроили пешеходные дорожки из брусчатки и парковочные карманы. Вдоль тротуаров по периметру парка на металлических столбах смонтировали светильники и систему видеонаблюдения. На общественном пространстве установили различные малые архитектурные формы — скамейки, столы, стулья, историко-информационные таблички, урны.
Отметим, что на улице Ленина расположены здания ЗАГСа, библиотеки, музеев, исторические здания. За комплексное обновление участка улицы проголосовали горожане во время Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В результате этот объект среди 7 победителей был включен в программу благоустройства парков и скверов Татарстана на 2025 год по нацпроекту.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.