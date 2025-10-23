На Иркутском авиазаводе собрали второй опытный образец самолета Як-130М

Специалисты собрали второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М. Как сообщили КП-Иркутск в Госкорпорации Ростех, новая машина окрашена в характерный пиксельный камуфляж, традиционный для современной российской авиации. В ближайшее время этот самолет присоединится к программе наземных и летных испытаний. Параллельно на предприятии уже ведется сборка третьего экземпляра.
— Создание легких боевых самолетов на базе учебно-боевых машин соответствует современным мировым тенденциям развития военной авиации, — подчеркнул заместитель главного конструктора по программе Як-130 Дмитрий Попов.
Модернизированный Як-130М создается на основе хорошо зарекомендовавшей себя модели Як-130, которая используется для подготовки пилотов истребителей четвертого и пятого поколений. Ключевой задачей обновления стало расширение боевых возможностей машины. Самолет получит вооружение, включая ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».
Оснащение современным оборудованием — бортовой радиолокационной станцией, оптико-лазерной системой, комплексом обороны и средствами связи — позволит использовать Як-130М для учебных и боевых задач в любое время суток и в непогоду.
