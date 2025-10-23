На Иркутском авиазаводе собрали второй опытный образец самолета Як-130М

Специалисты собрали второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М. Как сообщили КП-Иркутск в Госкорпорации Ростех, новая машина окрашена в характерный пиксельный камуфляж, традиционный для современной российской авиации. В ближайшее время этот самолет присоединится к программе наземных и летных испытаний. Параллельно на предприятии уже ведется сборка третьего экземпляра.