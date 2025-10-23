Ростов вошел в топ-15 самых популярных городов России для отдыха

Ростов-на-Дону вошел в рейтинг городов по числу бронирований. Донская столица разделила 12 позицию в списке с Самарой. При этом на каждый из городов пришлось по 2,2% от всех бронирований по стране. Такую статистику предоставил аналитический центр Домклик — партнёр Сбера по итогам отпускного сезона и краткосрочной аренды жилья в России за июнь-сентябрь 2025 года.