Ростов вошел в топ-15 самых популярных городов России для отдыха

Ростов-на-Дону вошел в рейтинг городов по числу бронирований. Донская столица разделила 12 позицию в списке с Самарой. При этом на каждый из городов пришлось по 2,2% от всех бронирований по стране. Такую статистику предоставил аналитический центр Домклик — партнёр Сбера по итогам отпускного сезона и краткосрочной аренды жилья в России за июнь-сентябрь 2025 года.
Чаще всего туристы бронировали квартиры в Ростове-на-Дону посуточно на 3 дня, оплачивая почти 4 тысячи рублей за сутки.
В тройку самых популярных направлений у россиян вошли Санкт-Петербург, курорты Краснодарского края и Казань. Столица Юга уступила в рейтинге лишь федеральным центрам и ключевым курортным регионам России, опередив многие города-миллионники.
— Ростов-на-Дону уверенно укрепляет свои позиции южной столицы России и одного из привлекательных туристических центров. Популярность сервиса посуточной аренды в нашем городе — это прямое следствие развития инфраструктуры, роста числа деловых и культурных событий, а также повышенного интереса к донской столице как к комфортному и доступному месту для отдыха и значимому логистическому хабу юга страны, — отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: предоставлено пресс-службой банка.
Согласно проведенному исследованию, аренда посуточных квартир пользуется популярностью у туристов, поскольку она экономичнее отелей на 60%. При этом предлагается больше вариантов. Средний чек за аренду квартиры в Ростове-на-Дону составил около 4 тысяч рублей в сутки, что сделало город одним из выгодных мест для путешествий.
Самыми дорогими направлениями стали Москва (5,3 тыс. руб.) и Владивосток с Калининградской областью (по 5,2 тыс. руб.). Наиболее доступными были признаны Екатеринбург, Волгоград (по 3,6 тыс. руб.) и Новосибирск (3,7 тыс. руб.).
Средняя длительность бронирования в России составляет 4−5 суток, тогда как в Ростове-на-Дону туристы проводят в среднем 3 дня, тратя за это время порядка 12,5 тысяч рублей.