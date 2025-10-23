Сервис обратной связи в Астраханской области получил более 21 тыс. писем

Жители Астраханской области с начала 2025 года отправили на платформу обратной связи (ПОС) 21 705 обращений, что почти в два раза больше количества сообщений, полученных в 2020 году. Развитие ПОС отвечает целям и задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в областном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.
Внедрять в работу госорганов и организаций ПОС в регионе начали пять лет назад. На протяжении всего этого периода работы сервиса тематика наиболее популярных сообщений населения остается прежней: вопросы социального характера, ЖКХ и благоустройство. С помощью платформы жители Астраханской области могут не только задать вопрос, но и решить проблему.
Например, жителям дома № 3 по улице Ширяева в Астрахани удалось оперативно вызвать помощь для устранения аварии на сетях водоотведения. Также благодаря информации, поступившей на ПОС, коммунальщики быстро устранили проблему уличного освещения на улице Раздольной, 9/11, а на улице Зои Космодемьянской, 101 сотрудники «Астрводоканала» установили новую крышку люка.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.