Сервис обратной связи в Астраханской области получил более 21 тыс. писем

Внедрять в работу госорганов и организаций ПОС в регионе начали пять лет назад. На протяжении всего этого периода работы сервиса тематика наиболее популярных сообщений населения остается прежней: вопросы социального характера, ЖКХ и благоустройство. С помощью платформы жители Астраханской области могут не только задать вопрос, но и решить проблему.