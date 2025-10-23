Участники СВО в Башкирии получат льготное зубопротезирование

Правительство Башкирии утвердило порядок предоставления льготной стоматологической помощи участникам специальной военной операции. Согласно новым правилам, они смогут пройти процедуру зубопротезирования за счет средств республиканского бюджета.
Услуги будет оказывать Республиканская стоматологическая поликлиника в Уфе. Для получения помощи необходимо сначала обратиться к стоматологам по месту жительства и получить направление на протезирование, а также подготовить необходимые документы. Максимальный размер финансирования на одного пациента составляет 100 тысяч рублей.
Если стоимость лечения превышает эту сумму, разницу можно доплатить самостоятельно. Инвалиды первой группы будут обслуживаться вне очереди.
