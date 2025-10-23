Участники СВО в Башкирии получат льготное зубопротезирование

Услуги будет оказывать Республиканская стоматологическая поликлиника в Уфе. Для получения помощи необходимо сначала обратиться к стоматологам по месту жительства и получить направление на протезирование, а также подготовить необходимые документы. Максимальный размер финансирования на одного пациента составляет 100 тысяч рублей.