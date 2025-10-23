Главные новости к вечеру 23 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 23 октября 2025 года.
ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России
Он направлен на ограничение российских доходов от энергетического сектора, усиление финансовых ограничений и ужесточение контроля за обходными схемами через третьи страны. В частности, ЕС ввел запрет на импорт российского СПГ, ужесточил запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Под санкции попали бизнесмены и компании российского ВПК, а также поставщики продукции двойного назначения из ОАЭ и Китая.
Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ
В четверг в рамках Стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ, украинская сторона передала России 31 тело погибших российских военнослужащих. Об этом сообщил источник в российской переговорной группе.
Задержан глава Агентства по страхованию вкладов Мельников
Глава АСВ Андрей Мельников доставлен в СИЗО «Лефортово» в рамках уголовного дела о мошенничестве. Поводом для следственных действий стали показания, которые дал его бывший заместитель Александр Попелюх. Экс-заму Мельникова и другим фигурантам дела вменяется хищение средств, полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», который находился под конкурсным управлением АСВ.
ВС РФ ударили по энергообъектам, питавшим предприятия ВПК Украины
ВС РФ применили оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию. В Минобороны также сообщили об ударах по цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.