Главные новости к вечеру 23 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 23 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 23 октября 2025 года.

ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России

Источник: Reuters

Он направлен на ограничение российских доходов от энергетического сектора, усиление финансовых ограничений и ужесточение контроля за обходными схемами через третьи страны. В частности, ЕС ввел запрет на импорт российского СПГ, ужесточил запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Под санкции попали бизнесмены и компании российского ВПК, а также поставщики продукции двойного назначения из ОАЭ и Китая.

Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ

Источник: TASS/RT

В четверг в рамках Стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ, украинская сторона передала России 31 тело погибших российских военнослужащих. Об этом сообщил источник в российской переговорной группе.

Задержан глава Агентства по страхованию вкладов Мельников

Источник: Reuters

Глава АСВ Андрей Мельников доставлен в СИЗО «Лефортово» в рамках уголовного дела о мошенничестве. Поводом для следственных действий стали показания, которые дал его бывший заместитель Александр Попелюх. Экс-заму Мельникова и другим фигурантам дела вменяется хищение средств, полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», который находился под конкурсным управлением АСВ.

ВС РФ ударили по энергообъектам, питавшим предприятия ВПК Украины

Источник: Reuters

ВС РФ применили оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию. В Минобороны также сообщили об ударах по цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12

Источник: Александр Чирков/ТАСС

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что местонахождение еще 10 сотрудников завода «Пластмасс» уточняется. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия.