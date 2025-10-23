Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На заводе в Тюменской области прошел обучающий тренинг

Это поможет сформировать командный подход к улучшениям.

Тренинг по бережливому производству организовали на предприятии «ПромСтройКомплект», которое производит изделия для строительства в Тюменской области. Мероприятие состоялось в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в агентстве инноваций.

Занятие провели внутренние инструкторы Яна Барвинова и Юрий Витенко. Мероприятие объединило сотрудников всех цехов завода. Яна Барвинова обучила специалистов внедрению системы 5С, акцентируя внимание на организации рабочего пространства для повышения эффективности. Юрий Витенко ознакомил сотрудников с семью видами потерь, что помогло глубже понять, как снижать неэффективные действия.

Инструкторы отметили важность вовлечения каждого работника в процесс изменений для создания командного подхода к улучшениям. В дальнейшем запланированы регулярные тренинги для закрепления полученных знаний и повышения общей эффективности работы компании «ПромСтройКомплект».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.