Стало известно, как выглядела территория Кенского монастыря в 1783 году

Монастырь во второй половине XV — начале XVI века основал преподобный Пахомий. Кенский монастырь получил особую известность в связи с тем, что в 1508 году, при жизни Пахомия, здесь получил постриг Андрей Никифорович, будущий основатель Антония-Сийского монастыря. Монастырь являлся крупным землевладельцем, в конце XVII века обители принадлежало 500 кв. верст земли. Кенская пустынь была упразднена в 1764 году, ее храмы были уничтожены пожаром. В первой половине XIX века была построена приходская каменная Спасо-Преображенская церковь, храм был разобран в 1949 году.