Лукашенко сказал, что жилье для многодетных надо строить равномерно по стране

О том, что жилье для многодетных семей нужно строить равномерно по всей стране, а не только в Минске и других крупных городах, на совещании с правительством 23 октября сказал президент Беларуси Александр Лукашенко. Фрагмент видео с совещания опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».