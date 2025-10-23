Ричмонд
Лукашенко сказал, что жилье для многодетных надо строить равномерно по стране

Лукашенко сказал строить жилье для многодетных по всей стране, и в селе.

Источник: Комсомольская правда

О том, что жилье для многодетных семей нужно строить равномерно по всей стране, а не только в Минске и других крупных городах, на совещании с правительством 23 октября сказал президент Беларуси Александр Лукашенко. Фрагмент видео с совещания опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства критически отозвался о местах размещения домов для многодетных. «Мы начали строить жилье в Минске, в удобных местах, стягивая рабочую силу в города. Что мы делаем?» — недоумевает президент.

По его мнению, многодетные должны жить по всей стране, чтобы был принцип равномерного распределения рабочих рук.

Кроме того, в сельской местности есть возможность многодетным построить дом и иметь приусадебный участок.

«Надо копошиться в земле и что-то делать своими руками», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Кстати, Александр Лукашенко ответил на предложения помочь семьям с одним-двумя детьми: «Мы не ОАЭ».

Кроме того, Александр Лукашенко высказался об организации питания детей в школах: «Невозможно проконтролировать, особенно воровство».

