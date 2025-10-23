Ричмонд
Путин предложил объявить 2027-й Годом географии

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2027 год Годом географии.

Глава государства в четверг принимает участие в заседании XVII съезда Русского географического общества, а затем проведет заседание попечительского совета РГО.

«С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки, прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии», — сказал Путин на Съезде Русского географического общества.