Путин предложил объявить 2027-й Годом географии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2027 год Годом географии.
Глава государства в четверг принимает участие в заседании XVII съезда Русского географического общества, а затем проведет заседание попечительского совета РГО.
«С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки, прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии», — сказал Путин на Съезде Русского географического общества.