20 млрд рублей выделят на дорожные проекты в Ростовской области

По информации парламентария, на развитие дорожной инфраструктуры в 2026 году собираются перечислить 5,164 млрд рублей, а в 2027—2028 годах — 15,815 млрд рублей. Предполагается, что инвестиции позволят привести в нормативное состояние региональные и местные дороги.