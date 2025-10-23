20 млрд рублей выделят на дорожные проекты в Ростовской области

Около 20 млрд рублей планируют выделить Ростовской области на дорожные проекты. Соответствующее решение приняли в Государственной Думе, сообщает заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.
— В первом чтении приняли финансовый план страны на три года. Несмотря на непростые макроэкономические условия, учтены потребности Ростовской области, — написала в своем телеграм-канале Виктория Абрамченко.
По информации парламентария, на развитие дорожной инфраструктуры в 2026 году собираются перечислить 5,164 млрд рублей, а в 2027—2028 годах — 15,815 млрд рублей. Предполагается, что инвестиции позволят привести в нормативное состояние региональные и местные дороги.
Кроме того, средства намерены направить на здравоохранение, улучшение ИТ-инфраструктуры, обновление учреждений культуры, учебных корпусов и общежитий колледжей, сокращение загрязненных сточных вод и развитие беспилотных авиасистем.
Также предполагается поддержка комплексного развития сельских территорий и сельского хозяйства, в частности, производителей зерновых культур.
