Кондитер объяснил, как раскрыть вкус шоколада

Чтобы полностью оценить вкус качественного шоколада, важно следовать нескольким простым правилам. Как пояснил кондитер Георгий Хачинян в интервью NEWS.ru, продукт должен быть комнатной температуры.
— Если вы принесли шоколад с холода, дайте ему немного согреться. Есть его нужно медленно, позволяя кусочкам самостоятельно растаять на языке, — именно так раскрывается настоящий вкус, — отметил кондитер.
Эксперт также рекомендует сочетать шоколад с определенными продуктами. Миндаль, вишня, ваниль или корица способны подчеркнуть его многогранный вкус и создать приятное послевкусие. При этом во время дегустации стоит отказаться от чая или кофе — эти напитки перебивают нежный аромат шоколада и мешают полноценно ощутить его вкус.
