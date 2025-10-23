Ричмонд
Кондитер объяснил, как раскрыть вкус шоколада

Кондитер Хачинян: Миндаль или вишня раскрывают вкус шоколада.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Чтобы полностью оценить вкус качественного шоколада, важно следовать нескольким простым правилам. Как пояснил кондитер Георгий Хачинян в интервью NEWS.ru, продукт должен быть комнатной температуры.

— Если вы принесли шоколад с холода, дайте ему немного согреться. Есть его нужно медленно, позволяя кусочкам самостоятельно растаять на языке, — именно так раскрывается настоящий вкус, — отметил кондитер.

Эксперт также рекомендует сочетать шоколад с определенными продуктами. Миндаль, вишня, ваниль или корица способны подчеркнуть его многогранный вкус и создать приятное послевкусие. При этом во время дегустации стоит отказаться от чая или кофе — эти напитки перебивают нежный аромат шоколада и мешают полноценно ощутить его вкус.

