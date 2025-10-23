Путин оценил результаты работы команд РГО

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Команды Русского географического общества работают от Балтики до Тихого океана, и результаты работы впечатляют, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Как много инициатив реализуют сегодня поисковые команды РГО. Они работают на самых труднодоступных территориях, в акваториях наших морей и от Балтики до Тихого океана. Результаты этой работы впечатляют», — сказал Путин в ходе съезда РГО.
Глава государства в четверг принимает участие в заседании XVII съезда общества, а затем проведет заседание попечительского совета РГО.
Участники съезда подведут итоги работы за последние пять лет, наметят векторы развития до 2030 года и приоритетные направления деятельности до 2035 года, отметили ранее в Кремле.
Русское географическое общество в этом году отмечает 180-летие. Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. Сейчас основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. Общество насчитывает более 27 тысяч членов в России и за рубежом. Отделения РГО открыты во всех российских регионах.