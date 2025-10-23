Путин оценил результаты работы команд РГО

Русское географическое общество в этом году отмечает 180-летие. Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. Сейчас основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. Общество насчитывает более 27 тысяч членов в России и за рубежом. Отделения РГО открыты во всех российских регионах.