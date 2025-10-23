В Чехове в 2026 году откроют детскую поликлинику на 500 посещений в смену

«Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, но с учетом потребностей населения в среднем в день сможем принять и порядка 800 детишек по разным профилям — и педиатрическому, и диагностическому. Здесь будет открыт блок здорового ребенка — это вся профилактическая медицина, огромная диагностическая база. По всем этим профилям у нас уже есть необходимое количество специалистов, которые перейдут из старой поликлиники, взамен которой откроется новое красивое здание. Это очень важно как для маленьких пациентов, так и для персонала. Кроме того, более комфортные условия дадут нам возможность дополнительно привлечь необходимых специалистов», — рассказал главврач Чеховской больницы Андрей Попов.