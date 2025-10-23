В Чехове в 2026 году откроют детскую поликлинику на 500 посещений в смену

Детская поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену, откроет свои двери для пациентов в первом полугодии 2026 года в Чехове в Московской области. Ее возводят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Учреждение расположено на улице Мира. Строительство начали в конце 2023 года. В поликлинике будут отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, кабинеты узких специалистов (уролога-андролога, эндокринолога, дерматолога, аллерголога, офтальмолога), вакцинопрофилактики, рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и реабилитации, а также комнаты здорового ребенка и детские уголки. Туда перейдет на работу часть медперсонала из действующих медучреждений. Кроме того, чтобы полностью закрыть потребность в специалистах, сейчас дополнительно подбирают пятерых педиатров, четыре медсестры и двух офтальмологов.
«Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, но с учетом потребностей населения в среднем в день сможем принять и порядка 800 детишек по разным профилям — и педиатрическому, и диагностическому. Здесь будет открыт блок здорового ребенка — это вся профилактическая медицина, огромная диагностическая база. По всем этим профилям у нас уже есть необходимое количество специалистов, которые перейдут из старой поликлиники, взамен которой откроется новое красивое здание. Это очень важно как для маленьких пациентов, так и для персонала. Кроме того, более комфортные условия дадут нам возможность дополнительно привлечь необходимых специалистов», — рассказал главврач Чеховской больницы Андрей Попов.
Медучреждение будет соответствовать региональным стандартам. В нем будут зоны комфортного ожидания, детские уголки, удобная система навигации, современное медицинское оборудование, уютные пространства для посетителей и медперсонала. Территорию озеленят и сделают велопарковку.
На сегодняшний день готовность детской поликлиники составляет 62%. В здании уже смонтировали лифты, выполнили черновую отделку, запустили отопление. В ближайшее время специалисты приступят к отделочным работам. В этом году планируется также благоустроить прилегающую территорию, сделать дорожки, тротуары, детскую площадку и пожарный проезд.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.