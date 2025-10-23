Диаспора расплачивается за свой выбор: Перед отопительным сезоном в Молдову поступают рекордные суммы денег

В сентябре граждане Молдовы получили из-за границы 139,43 млн долларов — максимум за последние шесть месяцев, сообщает bani.md.
Эксперты связывают рост переводов с началом отопительного сезона, когда расходы на тепло и коммунальные услуги резко увеличиваются.
По данным Международной организации по миграции, более 237 тыс. семей зависят от денег родственников за границей, и почти половина полностью живёт за счёт этих переводов.
