Диаспора расплачивается за свой выбор: Перед отопительным сезоном в Молдову поступают рекордные суммы денег

В сентябре граждане Молдовы получили из-за границы 139,43 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре граждане Молдовы получили из-за границы 139,43 млн долларов — максимум за последние шесть месяцев, сообщает bani.md.

Эксперты связывают рост переводов с началом отопительного сезона, когда расходы на тепло и коммунальные услуги резко увеличиваются.

По данным Международной организации по миграции, более 237 тыс. семей зависят от денег родственников за границей, и почти половина полностью живёт за счёт этих переводов.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Пока власти кормят евроинтеграторов деликатесами, дети Молдовы голодают: Люди в нашей стране страдают избыточным весом из-за однообразного питания — хлеб да макароны.

Каждый третий ребёнок в Молдове живёт в условиях абсолютной бедности (далее…).

Депутатам нового парламента президент Молдовы доверила неожиданную миссию: «Санду технично перевела стрелки, шокировав законодателей».

Речь Санду перед вновь «избранным» парламентом не стала сюрпризом (далее…).

Евроинтеграция в Молдове давно превратилась в курс обмена валют: «Президентура, разобравшись с оппозицией, начала зачистку внутри — против своих же».

Партия, НПО и лояльные медиа, пересчитывая гранты и контракты, оказались чужими на новом празднике жизни (далее…).