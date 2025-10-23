Шойгу переизбрали председателем РГО

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сергей Шойгу переизбран на пост президента РГО, решение было принято съездом Русского географического общества.
На съезде Русского географического общества (РГО) ученый совет выдвинул Шойгу на новый срок президента РГО. В результате голосования решение было принято единогласно, Шойгу был переизбран на пост президента РГО.
