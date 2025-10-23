Шойгу был одним из инициаторов возрождения РГО, заявил Путин

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу был одним из инициаторов возрождения РГО, напомнил президент России Владимир Путин.
«Уважаемые друзья, сегодня делегатам съезда предстоит избрать президента Русского географического общества. Ученый Совет выдвинул на этот пост Сергея Кужугетовича Шойгу. Он был одним из прямых инициаторов возрождения Русского географического общества в свое время», — сказал глава государства на съезде РГО.
