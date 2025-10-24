Воронежская гимнастка Мельникова стала чемпионкой мира

Итоговая оценка госпожи Мельниковой составила 55,066 балла. За вольные упражнения спортсменка получила 13,466 балла, за упражнения на разновысоких брусьях — 14,7 балла. Выступление на бревне Ангелина Мельникова завершила с падением — его оценка составила 12,8 балла. Вольный прыжок судьи оценили на 14,1 балла.