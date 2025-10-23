Лучшие студенты Башкирии получили именные стипендии

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал документ о назначении именных стипендий одаренным студентам. Стипендию имени Сосланбека Тавасиева за выдающиеся достижения в области изобразительного и прикладного искусства будет получать учащаяся Уфимского колледжа технологии и дизайна Диана Баймухаметова. Размер ежемесячной выплаты составляет 5750 рублей.
Также стипендии имени Ирека Муксинова были назначены трем лучшим студенткам Института права Уфимского университета науки и технологий — Розалии Агиловой, Екатерине Елисеевой и Карине Файзуллиной. Девушки до конца учебного года ежемесячно будут получать по 1200 рублей.
