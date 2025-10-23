Три свалки ликвидировали в Ростовской области после вмешательства прокуратуры

Три стихийных свалочных очага ликвидировали в Пролетарском районе Ростовской области после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Нарушение выявили во время проверки. Тогда же выяснилось, что меры по уборке захламленных территорий не принимаются. После этого представители прокуратуры обратились в суд.
На слушаниях поддержали все требования. В частности, к административной ответственности привлекли виновное должностное лицо (ч. 1 ст. 5.1. Областного закона «Об административных правонарушениях»). К этому моменту нарушения устранены, свалочные очаги ликвидированы.
