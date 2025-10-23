Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области обновили автодорогу Венев — Серебряные Пруды

Эта трасса входит в опорную сеть региона.

Участки дороги регионального значения Венев — Серебряные Пруды отремонтировали и ввели в эксплуатацию в Веневском районе Тульской области. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».

Отрезки улучшали с июня по сентябрь. На двух участках протяженностью более 2 км полностью обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины щебнем. Специалисты также восстановили съезды и остановочные площадки, нанесли разметку.

Отметим, что эта дорога входит в опорную сеть региона и играет важную роль, обеспечивая транспортное сообщение между Тульской и Московской областями. По ней проходит маршрут общественного транспорта, ездят школьные автобусы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.