В Тульской области обновили автодорогу Венев — Серебряные Пруды

Участки дороги регионального значения Венев — Серебряные Пруды отремонтировали и ввели в эксплуатацию в Веневском районе Тульской области. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».
Отрезки улучшали с июня по сентябрь. На двух участках протяженностью более 2 км полностью обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины щебнем. Специалисты также восстановили съезды и остановочные площадки, нанесли разметку.
Отметим, что эта дорога входит в опорную сеть региона и играет важную роль, обеспечивая транспортное сообщение между Тульской и Московской областями. По ней проходит маршрут общественного транспорта, ездят школьные автобусы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.