В Тюмени на практикуме обсудили информационную безопасность в бизнесе

Практикум «Информационная безопасность для бизнеса: как избежать штрафов и утечек данных» прошел в Тюменском региональном отделении организации «ОПОРА РОССИИ». Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Участники встречи обсудили, какие документы должны быть у каждой компании и индивидуального предпринимателя, как быстро сформировать пакет и уведомить Роскомнадзор. Кроме этого, они получили практические инструменты для хранения и защиты данных, а также конкретные решения, как обезопасить свои предприятия от санкций и цифровых угроз.
Практикум провел Виталий Зыкин — председатель комитета по цифровизации бизнеса Тюменского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Он показал реальные кейсы утечек информации и ошибки предпринимателей, которые могут стоить бизнесу миллионов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.