В России установили критерии для ликвидации опасных экологических объектов

«В течение трех лет Росприроднадзор и Роспотребнадзор по всей стране инвентаризировали объекты накопленного вреда по степени опасности для природы и здоровья человека. Всего в государственный реестр включено 1470 объектов — от свалок до заброшенных производств. Теперь, после установки показателя приоритетности, мы начинаем отбор для федерального финансирования. Он будет проходить поэтапно, ключевые критерии — готовая проектно-сметная документация и сроки ликвидации до 2030 года», — сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.