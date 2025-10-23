В России установили критерии для ликвидации опасных экологических объектов

Правительство РФ определило пороговое значение для включения объектов накопленного вреда окружающей среде в федеральную программу финансирования. Приоритетными для ликвидации по нацпроекту «Экологическое благополучие» признаны объекты с уровнем опасности выше 4,5 балла, сообщили в пресс-службе Минприроды России.
«В течение трех лет Росприроднадзор и Роспотребнадзор по всей стране инвентаризировали объекты накопленного вреда по степени опасности для природы и здоровья человека. Всего в государственный реестр включено 1470 объектов — от свалок до заброшенных производств. Теперь, после установки показателя приоритетности, мы начинаем отбор для федерального финансирования. Он будет проходить поэтапно, ключевые критерии — готовая проектно-сметная документация и сроки ликвидации до 2030 года», — сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Извещение о старте отбора природоохранных инициатив в национальный проект «Экологическое благополучие» будет размещено на сайте министерства. Для получения субсидии регионы могут отправить заявки по утвержденной форме до окончания установленного срока приема.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.