В Челябинске пройдет фестиваль ручного ткачества «Полотняная река»

Мероприятие станет ярким праздником мастерства, посвященным сохранению и развитию традиционных текстильных ремесел. На фестивале пройдет выставка-конкурс «Соткано», которая откроется 24 октября в народной галерее «Апрель». На ней 16 мастериц — как опытных, так и начинающих — поборются за звание лучших, представив авторские работы, созданные за несколько месяцев. Уникальность конкурса в том, что каждая участница получила индивидуальное задание, в случайном порядке вытянув комбинацию из локации и техники ткачества.