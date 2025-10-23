В Челябинске пройдет фестиваль ручного ткачества «Полотняная река»

Областной фестиваль ручного ткачества «Полотняная река» состоится 24 и 25 октября в Челябинске. Событие соответствует целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Мероприятие станет ярким праздником мастерства, посвященным сохранению и развитию традиционных текстильных ремесел. На фестивале пройдет выставка-конкурс «Соткано», которая откроется 24 октября в народной галерее «Апрель». На ней 16 мастериц — как опытных, так и начинающих — поборются за звание лучших, представив авторские работы, созданные за несколько месяцев. Уникальность конкурса в том, что каждая участница получила индивидуальное задание, в случайном порядке вытянув комбинацию из локации и техники ткачества.
Тема конкурса — «Домоткань, дизайн, интерьер». Мастерицам нужно создать стилистически единый комплект из 3−7 предметов и органично представить его в одной из десяти заданных локаций: кухне, столовой, гостиной, спальне, детской, ванной комнате, уголке отдыха, на пикнике, в бане или на даче.
Программа первого дня фестиваля «Полотняная река» также включает семинар для мастеров с приглашенным экспертом-дизайнером Екатериной Елагиной. Спикер поделится знаниями о проектном методе работы при создании современных элементов интерьера с использованием народных техник. Второй день будет посвящен профессиональному общению и культурному обмену. Мастерицы отправятся в Екатеринбург, где на площадке Центра традиционной народной культуры Среднего Урала и других выставочных пространствах состоятся творческие встречи и обмен опытом с коллегами из разных регионов.
Выставка «Соткано» продолжит свою работу после завершения фестиваля. Ее может посетить любой желающий до 7 ноября. Галерея «Апрель» расположена на втором этаже Челябинского государственного центра народного творчества.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.