Шойгу предложил создать «Книгу фактов РГО»

«Естественно, мы должны будем изучить позитивный опыт, наработанный Русским географическим обществом за 180 лет. Это обеспечит большая программа научного изучения наследия Русского географического общества, привлечёт к ней историков, географов, социологов, этнографов, политологов. Предлагаю назвать её “Книга фактов РГО”, — отметил Шойгу, выступая на съезде РГО в четверг.