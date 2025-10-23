Ричмонд
Шойгу предложил создать «Книгу фактов РГО»

Глава РГО Шойгу призвал создать «Книгу фактов» Русского географического общества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил создать «Книгу фактов РГО», которая вберет в себя 180-летний опыт этой организации.

«Естественно, мы должны будем изучить позитивный опыт, наработанный Русским географическим обществом за 180 лет. Это обеспечит большая программа научного изучения наследия Русского географического общества, привлечёт к ней историков, географов, социологов, этнографов, политологов. Предлагаю назвать её “Книга фактов РГО”, — отметил Шойгу, выступая на съезде РГО в четверг.

