Глава МЧС и губернатор поздравили донских спасателей с 60-летием центра

Донспасцентр отметил 60 лет — спасателям вручили награды и новую технику.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 22 октября, министр МЧС России Александр Куренков и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетили Донской спасательный центр, который отметил 60 лет со дня основания. Об этом рассказали в правительстве региона.

Руководители поблагодарили спасателей за самоотверженность и высокий профессионализм.

— Вы всегда были там, где людям требовалась помощь. Ваш самоотверженный труд и верность присяге заслуживают глубокого уважения и признательности, — сказал Александр Куренков.

Юрий Слюсарь отметил, что Донской спасательный центр является опорным подразделением сразу для двух федеральных округов, а за шестьдесят лет его сотрудники спасли более 150 тысяч жизней.

Глава МЧС передал центру пять единиц новой техники, а отличившимся спасателям вручили государственные, ведомственные и областные награды.

