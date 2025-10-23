Глава МЧС и губернатор поздравили донских спасателей с 60-летием центра

В пятницу, 22 октября, министр МЧС России Александр Куренков и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетили Донской спасательный центр, который отметил 60 лет со дня основания. Об этом рассказали в правительстве региона.
Руководители поблагодарили спасателей за самоотверженность и высокий профессионализм.
— Вы всегда были там, где людям требовалась помощь. Ваш самоотверженный труд и верность присяге заслуживают глубокого уважения и признательности, — сказал Александр Куренков.
Юрий Слюсарь отметил, что Донской спасательный центр является опорным подразделением сразу для двух федеральных округов, а за шестьдесят лет его сотрудники спасли более 150 тысяч жизней.
Глава МЧС передал центру пять единиц новой техники, а отличившимся спасателям вручили государственные, ведомственные и областные награды.
