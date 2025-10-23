В Каменске-Уральском почти 300 человек проверили здоровье на рабочем месте

Выездная бригада медиков городской больницы Каменска-Уральского и специалисты учреждений здравоохранения Екатеринбурга обследовали 298 сотрудников Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» в ходе реализации регионального проекта «Добро на предприятие». Это соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Сотрудников предприятия осмотрели в офтальмологическом, маммографическом и лечебно-профилактическом мобильных комплексах, которые работали на площадке компании. Медики сделали желающим электрокардиограмму, взяли биологический материал для лабораторных исследований, дерматолог и терапевт провели консультации. Врачам традиционно помогали учащиеся Каменск-Уральского филиала Свердловского областного медицинского колледжа. По результатам обследований людям дадут рекомендации по сохранению здоровья, а при необходимости направят на углубленные осмотры.
«С каждым годом число желающих участвовать в программе “Добро на предприятие” увеличивается. Мы проводим предварительные встречи с руководителями организаций, а затем выезжаем к ним. В этом нам очень помогает администрация города — ее коллектив стал одним из первых участников акции», — рассказала заведующая отделом медицинской профилактики городской больницы Каменска-Уральского Наталья Коган.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.