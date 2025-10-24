В Омске скончался экс-руководитель Центра по связям с общественностью

22 октября 2025 года на 68-м году жизни скончался омич Сергей Турянчик, возглавлявший Региональный центр по связям с общественностью с 2004 года по 2023-й. Новость сообщила Общественная палата региона.
Сергей Михайлович родился в селе Велдорья Прилузского района Коми АССР. Получил образование в Свердловском высшем военно-политическом училище — окончил его в 1982 году. Позже отучился в Гуманитарной академии ВС Российской Федерации.
С 1977 по 2003 год Турянчик служил в армии. Был награжден медалями «За безупречную службу в Вооруженных силах СССР», «За отличие в военной службе», «200 лет Министерству обороны» и «70 лет ВС СССР». В 1988 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Коллеги и друзья запомнили Сергея Турянчика как доброжелательного, отзывчивого и высокопрофессионального руководителя.
Редакция портала omsk.kp.ru соболезнует близким ушедшего из жизни омича.