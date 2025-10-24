В Омске скончался экс-руководитель Центра по связям с общественностью

С 1977 по 2003 год Турянчик служил в армии. Был награжден медалями «За безупречную службу в Вооруженных силах СССР», «За отличие в военной службе», «200 лет Министерству обороны» и «70 лет ВС СССР». В 1988 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.