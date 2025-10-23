Путин сообщил, что кабмин старается сохранить все инструменты льготной ипотеки

Семейная ипотека под 6%, а также региональные программы со ставкой до 2% будут сохранены, заявил Владимир Путин. Он поддержал инициативу о разработке программы по строительству яслей и призвал усовершенствовать программу маткапитала. По мнению главы государства, многодетная семья должна стать нормой, но решение о рождении ребенка должно оставаться частным делом каждой семьи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Будущее льготной ипотеки и маткапитала.
Кабмин старается сохранить все инструменты льготных ипотек, заявил президент России Владимир Путин на первом заседании Совета по демографической и семейной политике.
«Вы знаете, правительство и так старается сохранить всякие инструменты ипотечного кредитования. В основном-то все, что сохранилось у нас из льготной ипотеки, направлено именно на семьи с детьми», — отметил глава государства.
~Семейная ипотека под 6%, а также региональные программы со ставкой до 2% будут сохранены и продолжат развиваться~, заверил Путин. Однако семейная ипотека сегодня превращается в столичную, поскольку более половины льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, заметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы считаем целесообразным усовершенствовать этот инструмент. Необходимо создать условия, чтобы семьи с детьми могли улучшать свои жилищные условия в районе, где они фактически проживают, на родной земле», — сказала она.
Кроме того, ~Матвиенко предложила дифференцировать ставку семейной ипотеки в зависимости от количества детей~ — чем больше детей, тем ниже ставка.
Также на заседании подняли вопросы, связанные с выплатой материнского капитала. Путин назвал эту программу «очень удачной», но призвал думать о ее совершенствовании.
«Самое главное — не распылить его [маткапитал] на второстепенные вещи», — сказал он.
Матвиенко предложила переориентировать программу маткапитала на поддержку многодетности и рождение третьего и последующих детей.
Развитие ясельной системы.
Путин также поддержал инициативу Матвиенко о разработке программы по строительству яслей, включая частные. По мнению главы Совфеда, необходимо упростить требования к созданию таких учреждений, не жертвуя безопасностью детей.
«Полностью согласен, это точно совершенно», — отреагировал Путин.
Глава государства подчеркнул, что у современной женщины должна быть возможность как можно скорее вернуться в профессию, чтобы не терять квалификацию.
В связи с этим он обратился к профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой и поручил ей «подумать» об этой теме.
Многодетность должна стать нормой.
Путин обратил внимание, что ~Голикова ему и своим коллегам «всю плешь проела»~ заявлениями о необходимости финансовой поддержки семей с детьми. Подобный подход он назвал «правильным», однако подчеркнул, что в основе демографической политики должны лежать ценностные установки.
«У нас что, крестьянские семьи в России жили на уровне среднеевропейского дохода, что ли? Нет, а в семье было семь-десять человек. Ценностные установки совсем другие, мировоззренческие. Вот что лежит в основе и должно лежать в основе демографической политики», — сказал президент.
Поэтому стремление к созданию семьи и многодетности должно превалировать в общественном сознании, отметил он. По его словам, ~семья, где растут трое и больше детей, «должна стать нормой, естественным образом жизни в России»~.
Молодые люди не должны откладывать «на потом» отцовство и материнство, иначе «лучшее время» будет безвозвратно упущено. Однако решение о рождении ребенка должно оставаться частным делом каждой семьи, считает глава государства.
«В этой сфере не может и не должно быть никакого давления. Решение о рождении ребенка, безусловно, — частное, личное дело каждого человека, каждой семьи», — сказал Путин.
Последствия «демографических ям».
Снижение рождаемости стало глобальной тенденцией и вызовом в современном мире — с этим столкнулись экономически развитые страны, и Россия не исключение, отметил Путин.
«Свои последствия имеет и дает знать “эхо” двух “демографических ям” — это трагические потери времен Второй мировой — для нас Великой Отечественной — войны и кризисного периода 1990-х годов, которые произошли сразу же после развала Советского Союза», — напомнил он.
Глава государства обратил внимание, что некоторые страны выбирают в качестве решения демографической проблемы «неконтролируемую» и «хаотичную» миграцию, замещающую коренное население. При этом они жертвуют своей идентичностью, культурной самобытностью и внутриполитической стабильностью, считает Путин.
«Наш выбор однозначен — это всемерная поддержка семьи как фундаментальной основы российского общества, защита и сбережение подлинных семейных ценностей, традиций, которые на протяжении веков укрепляли нашу страну», — отметил глава государства.
Поддержка семей — «однозначный приоритет» и важнейшее направление национальных проектов, подчеркнул Путин.