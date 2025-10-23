Cборная Молдовы по спортивной акробатике завоевала 9 золотых медалей на международном турнире в Болгарии: Наши спортсмены показали не только сложные акробатические фигуры, но и стильные костюмы

Cборная Молдовы по спортивной акробатике показала отличные результаты на Международном турнире «International Acrobatics Tournament Stefka Spasova» проходившем в Болгарии в городе Сливен.
Долгие часы тренировок и усилия тренеров не прошли даром.
Результаты выступлениц нашей сборной:
Женская тройка 13−19 (Алиса, Дарья, Ксения) завоевали 1 серебряную медаль и 2 золотые медали.
Женская пара 13−19 (Татьяна, Валентина) завоевали 3 золотых медалей.
Женская тройка 12−18 (Анастасия, Яна, Валерия) завоевали 2 бронзовые медали и 1 серебряную.
Женская пара 12−18 (Илария, Таисия) завоевали 3 серебряные медали.
Смешанная пара 12−18 (Павел, Анастасия) завоевали 3 серебряные медали.
Мужская пара 12−18 (Роман, Кирилл) завоевали 1 серебряную медаль и 1 бронзовую.
Мужская пара 12−18 (Артем, Никита) принесли команде 1 золотую медаль и 1 серебряную.
Мужская пара 11−16 (Иван, Глеб) завоевали 3 золотых медали.
А также 2 женские пары и тройка (София, Сабина) (Александра, Амира) (София, Анастасия, Лиза) стали финалистами.
Спонсорскую помощь оказала компания «Premier Energy».
Соревнования проходили 10−12 октября 2025 г.