Cборная Молдовы по спортивной акробатике завоевала 9 золотых медалей на международном турнире в Болгарии: Наши спортсмены показали не только сложные акробатические фигуры, но и стильные костюмы

В турнире принимало участие около 400 спортсменов из разных стран [фото, видео]

Источник: Комсомольская правда

Cборная Молдовы по спортивной акробатике показала отличные результаты на Международном турнире «International Acrobatics Tournament Stefka Spasova» проходившем в Болгарии в городе Сливен.

..

Долгие часы тренировок и усилия тренеров не прошли даром.

Результаты выступлениц нашей сборной:

Женская тройка 13−19 (Алиса, Дарья, Ксения) завоевали 1 серебряную медаль и 2 золотые медали.

Женская пара 13−19 (Татьяна, Валентина) завоевали 3 золотых медалей.

Женская тройка 12−18 (Анастасия, Яна, Валерия) завоевали 2 бронзовые медали и 1 серебряную.

Женская пара 12−18 (Илария, Таисия) завоевали 3 серебряные медали.

Смешанная пара 12−18 (Павел, Анастасия) завоевали 3 серебряные медали.

Мужская пара 12−18 (Роман, Кирилл) завоевали 1 серебряную медаль и 1 бронзовую.

Мужская пара 12−18 (Артем, Никита) принесли команде 1 золотую медаль и 1 серебряную.

Мужская пара 11−16 (Иван, Глеб) завоевали 3 золотых медали.

А также 2 женские пары и тройка (София, Сабина) (Александра, Амира) (София, Анастасия, Лиза) стали финалистами.

.

Спонсорскую помощь оказала компания «Premier Energy».

Соревнования проходили 10−12 октября 2025 г.