Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Каракулино Удмуртской Республики открыли новый сквер

Его центральным элементом стали современные спортплощадки.

Новый сквер «Вишневый сад» открыли в селе Каракулино Удмуртской Республики. Создание общественной зоны способствует достижению ключевой цели национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Каракулинского района.

«Вишневый сад» был создан как универсальное пространство, предлагающее жителям и гостям села разнообразные возможности для отдыха и активного времяпрепровождения. Центральным элементом сквера стали современные спортивные площадки, предназначенные для людей всех возрастов. Для самых юных жителей села рабочие сделали яркие и безопасные детские площадки. Также на территории установили уличную сцену. На этой площадке будут проходить концерты, праздники и другие мероприятия.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.