В селе Каракулино Удмуртской Республики открыли новый сквер

Новый сквер «Вишневый сад» открыли в селе Каракулино Удмуртской Республики. Создание общественной зоны способствует достижению ключевой цели национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Каракулинского района.
«Вишневый сад» был создан как универсальное пространство, предлагающее жителям и гостям села разнообразные возможности для отдыха и активного времяпрепровождения. Центральным элементом сквера стали современные спортивные площадки, предназначенные для людей всех возрастов. Для самых юных жителей села рабочие сделали яркие и безопасные детские площадки. Также на территории установили уличную сцену. На этой площадке будут проходить концерты, праздники и другие мероприятия.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.