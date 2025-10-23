В селе Каракулино Удмуртской Республики открыли новый сквер

«Вишневый сад» был создан как универсальное пространство, предлагающее жителям и гостям села разнообразные возможности для отдыха и активного времяпрепровождения. Центральным элементом сквера стали современные спортивные площадки, предназначенные для людей всех возрастов. Для самых юных жителей села рабочие сделали яркие и безопасные детские площадки. Также на территории установили уличную сцену. На этой площадке будут проходить концерты, праздники и другие мероприятия.