Лукашенко объяснил белорусским чиновникам, почему он земной человек

Лукашенко сказал чиновникам, что не надо считать его неземным человеком.

Источник: Комсомольская правда

На совещании с правительством 23 октября, где один из вопросов касался больной темы школьного питания, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал чиновникам, что не надо считать его неземным человеком. Фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко отметил, что сейчас в каждой школе столовая — «считай забегаловка».

«Куда ходят ваши дети. Мои уже не ходят», — сказал президент, обращаясь к чиновникам.

По словам президента, ему трудно поверить, что в этих школьных столовых все под контролем, о чем пишут ему чиновники в докладных записках.

«Что там готовят? Как готовят? Кто готовит? Трудно представить, хотя вы мне пишите, что у вас все под контролем. Вы что меня неземным человеком считаете? Да невозможно это проконтролировать, особенно воровство. Попадались много раз, уверен, что и сейчас это происходит», — подчеркнул президент.

Кстати, Александр Лукашенко высказался об организации питания детей в школах: «Невозможно проконтролировать, особенно воровство».

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы: «Отходов половина. Как будем кормить детей, чтобы было вкусно, полезно, а пища была не остывшей?».

А между тем, министр образования Иванец не видит нужды в глобальной перестройке школьного питания, но «домашнее задание» от президента идет выполнять.

Мы писали, что президент сказал не стягивать в Минск многодетные семьи.

