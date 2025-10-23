В Башкирии назвали победителя программы «Серебряный старт»

Защита проектов и торжественное награждение прошли в Евразийском научно-образовательном центре. Федеральный грант в размере 150 тыс. рублей получил 64-летний Ульфат Шарифуллин из Илишевского района. Представленный им социально-культурный проект «Экоэкскурсия Дедушкина мельница» предусматривает реставрацию старинной мельницы в деревне Кызыл-Байрак. Там же запланировано производство натурального хлеба по семейному рецепту. Помимо этого, в рамках инициативы будет организован музей хлеба, посвященный памяти дважды Героя Социалистического Труда Талгата Рахманова, который был родом из этого населенного пункта.