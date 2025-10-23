В Башкирии назвали победителя программы «Серебряный старт»

Региональный этап федеральной образовательной программы «Серебряный старт», проходившей в процессе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», завершили в Уфе. Об этом сообщили в региональном министерстве предпринимательства и туризма.
Программа «Серебряный старт» создана специально для поддержки предприимчивых граждан старше 60 лет, которые уже ведут собственный бизнес или стремятся воплотить коммерческие идеи. Обучение проходило в формате офлайн-интенсива на площадке коворкинга «Фабрика будущего» в Уфе с 8 по 17 октября. В течение 10 дней участники посетили занятия по основам предпринимательства, цифровой грамотности, а также консультации наставников.
Всего было принято 35 заявок, лучшие 25 проектов дошли до финала. Их подготовили жители Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, а также Иглинского, Илишевского, Кармаскалинского, Чишминского и Стерлибашевского районов. Отрасли представленных проектов разнообразны: сельское хозяйство, промышленное производство, оказание услуг (включая юридическую помощь, бухгалтерский учет, автомобильные сервисы), культурное развитие, туризм и организация досуга.
Защита проектов и торжественное награждение прошли в Евразийском научно-образовательном центре. Федеральный грант в размере 150 тыс. рублей получил 64-летний Ульфат Шарифуллин из Илишевского района. Представленный им социально-культурный проект «Экоэкскурсия Дедушкина мельница» предусматривает реставрацию старинной мельницы в деревне Кызыл-Байрак. Там же запланировано производство натурального хлеба по семейному рецепту. Помимо этого, в рамках инициативы будет организован музей хлеба, посвященный памяти дважды Героя Социалистического Труда Талгата Рахманова, который был родом из этого населенного пункта.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.