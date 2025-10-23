Суд в Ростове взыскал с бывшего замгубернатора Кушнарева более 160 миллионов

Суд признал, что часть имущества и денег чиновника и его супруги была получена из незаконных источников. В доход государства обращено более 160 миллионов рублей — из них около 102 миллионов изъяты у самого Кушнарева, еще 63,5 миллиона взысканы солидарно с ним и Оксаной Кушнаревой.