Суд в Ростове взыскал с бывшего замгубернатора Кушнарева более 160 миллионов

В Ростове суд рассмотрел дело экс-замгубернатора Кушнарева, обвиняемого в коррупции.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение по делу бывшего заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд признал, что часть имущества и денег чиновника и его супруги была получена из незаконных источников. В доход государства обращено более 160 миллионов рублей — из них около 102 миллионов изъяты у самого Кушнарева, еще 63,5 миллиона взысканы солидарно с ним и Оксаной Кушнаревой.

— Решение принято в интересах Российской Федерации и может быть обжаловано в Ростовском областном суде, — уточнили в источнике.

Напомним, ранее в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону огласили результаты лингвистической экспертизы телефонного разговора бывшего министра транспорта и директора компании «Т-Транс». Эксперты не нашли в речи Виталия Кушнарева признаков вымогательства и подтвердили, что аудиозапись не подвергалась монтажу.

