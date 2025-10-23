В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс в сфере туризма

Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма Подмосковья». Организация мероприятия соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.
Конкурс проводится уже более 20 лет. В нем могут принять участие сотрудники организаций туристической индустрии Московской области. Их профессиональный стаж по специальности должен составлять не менее одного года.
В ходе проведения конкурса частники поборются за звание лучшего работника службы приема и размещения гостиницы или иного средства размещения. Также будут отмечены лучший повар и лучший официант в сфере гостинично-ресторанного сервиса, лучший эскурсовод или гид. Еще одна номинация посвящена лучшему специалисту службы эксплуатации номерного фонда (горничной).
Конкурс состоит из нескольких этапов. Сначала участникам предстоит пройти отборочный тур в онлайн-формате. Затем успешные кандидаты выйдут в очный полуфинал, а лучшие из них — в финал.
Подать заявку на участие можно до 9 ноября включительно. Для этого необходимо перейти на официальный сайт конкурса, где размещено полное положение о нем и вся подробная информация.
Полуфинал мероприятия запланирован на 24 ноября. Он состоится в парк-отеле «Русский», расположенном в городском округе Серпухов. Финальная часть конкурса и церемония награждения запланированы на 25 ноября. Победители и лауреаты, занявшие первое, второе и третье места в каждой номинации, получат памятные статуэтки и денежные вознаграждения.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.