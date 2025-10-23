На границе Башкирии и Татарстана досрочно открыли обновленный мост через Ик

На границе Башкирии и Татарстана состоялось открытие реконструированного моста через реку Ик, расположенного на автомобильной трассе между Октябрьским и Уруссу. В торжественной церемонии участвовали глава Башкирии Радий Хабиров, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, а по видеосвязи к мероприятию подключился вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
Сооружение, первоначально построенное в 1948 году, в последние годы находилось в аварийном состоянии. С 2016 года здесь действовали ограничения для грузового транспорта, а в июле 2023 года движение полностью прекратилось. Работы по демонтажу старой конструкции и возведению нового моста начались в прошлом году.
Новый объект протяженностью 238,5 метров и шириной 7 метров оборудован современными опорами, полосами безопасности, барьерными и перильными ограждениями, а также системой освещения. Радий Хабиров подчеркнул, что этот мост символизирует братские отношения между двумя республиками, и отметил, что строители завершили работы на год раньше запланированного срока.
Добавим, что подрядчиком выступила компания «Стройблоктехнология», а общая стоимость работ составила 975 миллионов рублей, из которых 955,5 миллионов были выделены из федерального бюджета.
