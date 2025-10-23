На границе Башкирии и Татарстана досрочно открыли обновленный мост через Ик

Сооружение, первоначально построенное в 1948 году, в последние годы находилось в аварийном состоянии. С 2016 года здесь действовали ограничения для грузового транспорта, а в июле 2023 года движение полностью прекратилось. Работы по демонтажу старой конструкции и возведению нового моста начались в прошлом году.