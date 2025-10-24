Ричмонд
В омском дендросаду имени Гензе созрел ядовитый снежноягодник

Для людей это растение опасно, но для птиц служит важным источником пищи.

Источник: Om1 Омск

В омском дендросаду имени Гензе созрел белый снежноягодник. Теперь он покрыт гроздьями ягод. Даже когда листья опадут, висеть плоды будут ещё долго. Об этом сообщили в региональном управлении по охране природы.

В народе растение также называют снежником или волчьей ягодой. Интересно, что изначально оно было распространено исключительно в Северной Америке.

Отмечается, что кустарники этого вида любят высаживать во многих скверах и парках России не только потому что они морозоустойчивы, но и крайне неприхотливы. Однако есть нюанс: ягоды данного растения ядовиты для людей.

«Могут вызвать расстройство пищеварения и рвоту. Будьте осторожны, если у вас есть маленькие дети! Однако для птиц они служат важным источником пищи», — отметили в ведомстве.