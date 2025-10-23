«Актеры катали олимпийскую дистанцию по 20 раз в день». Какую премьеру ноября нельзя пропустить, рассказал режиссер

В ноябре во всех кинотеатрах страны стартует одна из главных премьер года — спортивная драма «Переломный момент». Над созданием ленты работала только белорусская команда, начиная от актеров до съемочной группы, в том числе главного режиссера — молодого, но уже профессионала Дмитрия Сороки. Так сложилось, что люди, руководящие на площадке, сами обычно остаются за кадром. Но только не в этот раз! Поговорили с Дмитрием о смелом дебюте, музыкальных экспериментах и будущем белорусского кинематографа.
«Режиссер — многогранная и в то же время сложная профессия».
Рассказывая, с чего начался его режиссерский путь, Дмитрий Сорока с улыбкой вспоминает школьные годы, когда он впервые взял в руки видеокамеру, которую его однокласснику подарили родители. Ребята снимали «видосы», пытались их монтировать. В юном возрасте это казалось забавным занятием.
«В старших классах нужно было определяться с будущей профессией или идти в армию. Я решил учиться, достаточно быстро поступил в автомеханический колледж, но и там постоянно что-то снимал. В итоге понял, что не могу без этого жить. Да и казалось, что все остальные профессии ограничены, есть потолок, в который ты в конце концов упираешься. Условно, если говорим про инженерную специальность, то нужно учить сопромат, термех, на гуманитарные науки куда меньший упор, они не так важны, — отмечает он. — Поступив в Академию искусств, я понял, что здесь нет никаких ограничений. Главный плюс для режиссера: все то, что есть в этом мире, в нашей жизни, пригодится тебе в работе».
Как и большинство кинорежиссеров своего поколения, Дмитрий начинал творческий путь на телевидении. После получения диплома он почти четыре года отработал в телекомпании «ВоенТВ», еще пять лет — на ОНТ. Сейчас трудится в ООО «Музыкальная медиакомпания» и сотрудничает с Национальной киностудией «Беларусьфильм». Говоря о своей профессии, Дмитрий Сорока отмечает, что она наполовину состоит из его личного образного видения. Вторая же часть — это команда единомышленников, которая будет смотреть с тобой в одну сторону.
«Нужно уметь вдохновить людей на глубокое внедрение, погружение в процесс, потому что визуальное искусство, в отличие от других, у нас легко доступно. Любой продукт, который производится в Беларуси, любое произведение конкурируют сразу со всем миром, — уточняет он. — Поэтому нужно многому учиться, смотреть, какие тренды сейчас существуют, чтобы занять свое место в этой нише, чтобы твои проекты заслуживали внимания. Так что режиссер — многогранная и в то же время сложная профессия».
В режиссерской копилке Дмитрия Сороки — съемки рекламных и телевизионных программ, музыкальных клипов, а также документальных лент. К примеру, «Президентский оркестр», которая была представлена в 2023 году в рамках Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» и отмечена специальным дипломом. По словам собеседника, его основная задумка — познакомить нас с каждым из артистов Президентского оркестра. И в дальнейшем, когда зритель пойдет на концерт с их участием, он уже воспримет музыкантов, как своих друзей, которые ему хорошо знакомы.
«Над “Президентским оркестром”, точно так же, как и над фильмом “Белорусский балет”, работала небольшая команда. Всего три человека: я, оператор-постановщик и звукорежиссер. Мы сами везде самостоятельно носили оборудование: камеры, свет, потому что хотели визуально все сделать правильно. Многие коллеги удивлялись, зачем мне это надо. А потому что стыдно за результат, когда поднимаешь такие глобальные темы не в полной мере. Кажется, что люди видят твою лень, просматривая каждый кадр, — делится режиссер. — Вообще заметил такую пропорцию: только 10% от тех эмоций, которые ты вкладываешь в работу, доходят до зрителя. Так что изначально нужно много чего вложить в картину».
Большой успех ему принесли документальные фильмы «Первый день мира» и «Ровесники Победы», которые вышли на экран в дни 75-летия разгрома немецкого фашизма. Год спустя его картина «Рана на теле Беларуси» была удостоена награды Министерства культуры за лучший патриотический фильм.
«Боль и эмоции, которые вложил в этот сюжет, — реальные ощущения из моей жизни».
Утвердившись в жанре докудрамы (документальный фильм с элементами актерской игры), Дмитрий Сорока смело шагнул в мир полнометражного художественного кино. Летом он приступил к съемкам фильма «Переломный момент», который выйдет в кинопрокат в ноябре. Это смелый дебют молодого режиссера на «Беларусьфильме».
В основе сюжета история о пути к успеху юного спортсмена — гребца на байдарке. Повествование строится вокруг подростка, который преодолевает жизненные трудности: после того как он сломал ногу, его выгоняют из элитной спортивной школы…
«Мне позвонил директор киностудии и предложил снять кино. Прислав сценарий, попросил быстро дать ответ. В течение двух часов я его пролистал и согласился. На самом деле на тот момент было все равно, что снимать, хотелось быстрее погрузиться в процесс. Когда же прочел от и до, понял: надо все переписать. Стал искать другую тему, — улыбается режиссер. — Остановился на академической гребле. Во-первых, по причине ограниченных сроков производства картины: за лето нужно было все снять. Во-вторых, я сам когда-то занимался ею, у меня второй взрослый разряд».
Дмитрий уверенно взялся за дело, решив показать всю романтику этого удивительного вида спорта, который хорошо знаком белорусам. Ведь наши спортсмены не раз возвращались с олимпийскими медалями.
«Картин о гребле в нашей стране никто никогда не снимал. Последним художественным спортивным полнометражным фильмом на киностудии был “Большой трамплин” 1973 года выпуска, — уточняет собеседник и дополняет, что история “Переломного момента” полностью вымышленная, но основана на реальном пути, через который проходят подростки, в том числе и спортсмены. — Поднята такая тема, как проблема выбора: кем быть, как поступить ради себя, своих амбиций или по совести. Боль и эмоции, которые вложил в этот сюжет, — реальные ощущения из моей жизни».
Приоткрывая завесу закулисья, Дмитрий Сорока отмечает, что в фильме есть несколько острых сцен, съемки которых дались непросто, в первую очередь актерам. Одна их них — под дождем, когда у главного героя происходит сложный и эмоциональный разговор.
«Холодной сентябрьской ночью ребята в мокрой одежде переживали дубль за дублем, причем их голос не должен был дрожать. Не менее сложными были сцены, связанные с самой греблей. Мы пытались технологически снять так, как до этого никто у нас не делал, — делится подробностями Дмитрий. — Да и дублеров у нас практически не было. Так что актеры полноценно катали олимпийскую дистанцию по 15−20 раз за день. Но при этом никто не жаловался и не возмущался».
По его словам, главный девиз «Переломного момента» — все можно исправить! Даже когда кажется, что ты проиграл и ничего не получится, пока жив, ты сможешь все.
«Повезло, что первая моя работа в игровом кино на тему спорта».
Дмитрий признается, что планирует и дальше развиваться в жанре игрового кино — «в той сфере, где можно бесконечно работать, открывая что-то новое для себя».
«Мне кажется, всей жизни не хватит, чтобы освоить удивительный жанр художественного кино до конца, прощупать все нюансы, — уверен он. — Хотелось бы создать такой кинопродукт, который был бы именно для белорусов. Когда смотрю российские проекты, то у меня постоянно складывается ощущение, что это не про нас, а каких-то совершенно других людей. Поэтому сейчас, бывая даже в книжных магазинах, я ищу произведения, связанные с Беларусью, с нашим менталитетом. Ведь мы все-таки по-другому себя и ведем, и ощущаем».
Режиссер отмечает, что длительное время наша киностудия снимала военные фильмы, частные же компании в основном если и работали над проектами, то под запросы российского зрителя.
«Так что работы на самом деле очень много, а идей — еще больше, — рассуждает Дмитрий. — Кстати, кино, связанное с детьми, наверное, не снял бы. Потому что в этом у меня нет навыка. Я не смогу полноценно передать любовь родителей к своему чаду». Кстати, вдохновение для режиссера — не менее важная составляющая в творческом процессе. Дмитрию нравится воодушевлять людей, видеть, как они буквально растут на съемочной площадке, становятся увереннее в себе.
«Если говорим про кино, то меня вдохновляет создание того, чего не было раньше. Нравится идти по самому сложному пути, против всяческих препятствий, доказывая окружающим, что все возможно. Как бы сложно ни было, всегда можно победить, если ты честен перед собой и не жалеешь своих сил. Именно такой пример мы показали на съемках “Переломного момента”. Многие актеры были совсем неопытные, но день за днем работали все лучше, — улыбается он. — А еще надеюсь, что наш фильм изменит обывательское отношение к белорусскому кино — будто оно устаревшее, несовременное. На самом деле можно делать кинопродукт, в том числе спортивной тематики, для массовой аудитории и поднимать вопросы, которые волнуют каждого из нас. Спорт — это ведь про преодоление самого себя, борьбу. Так что мне даже повезло, что моя первая работа в игровом кино именно на эту тему».
Дмитрий Сорока не скрывает, что для него большое счастье работать на Национальной киностудии «Беларусьфильм», где в разные времена трудились великие отечественные режиссеры.
«Все время, пока работаю над фильмом “Переломный момент”, меня не покидает ощущение того, что я продолжаю их путь и они наблюдают за мной. Уже и ребятам на съемочной площадке говорил: мы тут не одни, за нами наши предки, — говорит он и поясняет одну из главных своих миссий в кинематографе: — Работать на свою страну, создавать для людей достойные продукты, поднимать темы, связанные с Беларусью».
«Наша миссия — поднять уровень белорусского музыкального рынка».
Дмитрий Сорока, работая в ООО «Музыкальная медиакомпания», является еще и режиссером клипов для белорусских артистов.
«Наша миссия — поднять уровень белорусского музыкального рынка. Это касается не только музыкальной части, но и видеосоставляющей. Важно показать, каким образом можно сегодня интегрировать современные актуальные технологии при производстве клипов, — поясняет наш герой и уточняет, что в компании он постоянно занимается визуальными экспериментами. — К примеру, в клипе “Включите солнце” группы COSA NOSTRA вместо компьютерной графики мы использовали технологии дополненной реальности. Это все снималось в полном реал-тайме за счет правильного проектирования картинки на экраны».
Еще одна гордость Дмитрия — клип к 40-летию Белорусского металлургического завода, в котором приняли участие сразу восемь звезд отечественной эстрады.
«Попытались взять наибольшее количество наших артистов и снять их близко к огненным печам, работающим на предприятии. Получился такой рок-клип, наполненный металлом. Сложность была именно с технической частью, ведь хотелось, чтобы каждый зритель смог почувствовать вот эту близость огня рядом с собой, — рассказывает он, отмечая, что ему нравится постоянно ставить эксперименты. — Пробуем внедрять новое оборудование, применять инновационные технологии, которые никто до этого не использовал в Беларуси. Все остальные, глядя на нас, тоже потихоньку начинают подтягивать свои клипы, делать их качественно».
По словам Дмитрия, все прорывные идеи для съемок обычно добываются с трудом. Приходится глубоко покопаться в теме, чтобы нащупать свежую мысль, которая покажется небанальной и ее можно будет донести до публики.
«Это всегда сложный процесс, тем более сроки производства обычно поджимают: за короткий промежуток времени нужно сделать нечто грандиозное. Но мы справляемся!» — заключает наш герой.
