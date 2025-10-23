«Актеры катали олимпийскую дистанцию по 20 раз в день». Какую премьеру ноября нельзя пропустить, рассказал режиссер

«Если говорим про кино, то меня вдохновляет создание того, чего не было раньше. Нравится идти по самому сложному пути, против всяческих препятствий, доказывая окружающим, что все возможно. Как бы сложно ни было, всегда можно победить, если ты честен перед собой и не жалеешь своих сил. Именно такой пример мы показали на съемках “Переломного момента”. Многие актеры были совсем неопытные, но день за днем работали все лучше, — улыбается он. — А еще надеюсь, что наш фильм изменит обывательское отношение к белорусскому кино — будто оно устаревшее, несовременное. На самом деле можно делать кинопродукт, в том числе спортивной тематики, для массовой аудитории и поднимать вопросы, которые волнуют каждого из нас. Спорт — это ведь про преодоление самого себя, борьбу. Так что мне даже повезло, что моя первая работа в игровом кино именно на эту тему».