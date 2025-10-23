Апокалипсис в школьной столовой Приднестровья: Малолетки разгромили пищеблок — теперь нужно 200 чашек, 4 подноса и хоть какие-то миски, чтобы снова можно было кормить детей

В приднестровском селе Малаешты школьный пищеблок после погрома выглядит так, будто там прошли съёмки фильма «Апокалипсис сегодня». Продуктов — ноль, посуды — тоже: чашки, миски, подносы — всё в щепки, черепки.
Герои погрома — трое малолетних «разрушителей системы» из неблагополучных семей. Детишки решили среди ночи полакомиться сгущенкой, разбили стекла, влезли в столовку и… разгромили ее. Сегодня с их родителями снова беседовала милиция (в который уже раз). Взрослым выписали штрафы, с мелкими варварами провели беседу. Бесполезную, ибо старший «боец» уже стоит на учёте, а двоих младших, 8 и 9 лет, скоро туда же определят.
А администрация школы теперь просит помощи односельчан: нужно 200 чашек, 4 подноса и хоть какие-то миски, чтобы снова можно было кормить детей.