В Ярославле завершили благоустройство Юбилейного парка

Особое внимание было уделено инженерным решениям. Ранее парк регулярно сталкивался с проблемой подтоплений весной и в периоды дождей. Специалисты выполнили устройство дренажной системы и модернизацию ливневой канализации, что позволит обеспечить грамотный отвод воды, сохранить дорожное покрытие и газоны. Кроме того, в парке в ближайшее время планируют спилить сухостойные и поврежденные насаждения.