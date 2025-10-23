Ричмонд
В Ярославле завершили благоустройство Юбилейного парка

На его территории установили, в частности, уличную сцену и светомузыкальный фонтан.

Благоустройство Юбилейного парка завершили в Ярославле по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в организационно-информационной службе мэрии города.

Работы на территории велись под контролем мэрии и наблюдательной комиссии, в состав которой вошли представители администрации, специалисты «Дирекции городских парков культуры и отдыха», депутаты и инициативные жители.

В парке установили современную сцену, новый светомузыкальный фонтан, обустроили пешеходные дорожки и тротуары. Также организованы детские и спортивные зоны, обновлено освещение и уложена плитка на «народных тропах». Дополнительно создали цветочную аллею из многолетников, высадили новые деревья и кустарники.

Особое внимание было уделено инженерным решениям. Ранее парк регулярно сталкивался с проблемой подтоплений весной и в периоды дождей. Специалисты выполнили устройство дренажной системы и модернизацию ливневой канализации, что позволит обеспечить грамотный отвод воды, сохранить дорожное покрытие и газоны. Кроме того, в парке в ближайшее время планируют спилить сухостойные и поврежденные насаждения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.