В Ярославле завершили благоустройство Юбилейного парка

Благоустройство Юбилейного парка завершили в Ярославле по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в организационно-информационной службе мэрии города.
Работы на территории велись под контролем мэрии и наблюдательной комиссии, в состав которой вошли представители администрации, специалисты «Дирекции городских парков культуры и отдыха», депутаты и инициативные жители.
В парке установили современную сцену, новый светомузыкальный фонтан, обустроили пешеходные дорожки и тротуары. Также организованы детские и спортивные зоны, обновлено освещение и уложена плитка на «народных тропах». Дополнительно создали цветочную аллею из многолетников, высадили новые деревья и кустарники.
Особое внимание было уделено инженерным решениям. Ранее парк регулярно сталкивался с проблемой подтоплений весной и в периоды дождей. Специалисты выполнили устройство дренажной системы и модернизацию ливневой канализации, что позволит обеспечить грамотный отвод воды, сохранить дорожное покрытие и газоны. Кроме того, в парке в ближайшее время планируют спилить сухостойные и поврежденные насаждения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.