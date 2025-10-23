В Омске пациенту остановили смертельное кровотечение медицинским клеем

Рентген-хирурги омской Клинической МСЧ № 9 провели необычную операцию по остановке внутреннего кровотечения. Для спасения жизни 74-летнего пациента с аневризмой верхней брыжеечной артерии применили медицинский клей, использующийся в нейрохирургической практике. Об этом сообщил 22 октября минздрав региона.