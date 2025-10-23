В Омске пациенту остановили смертельное кровотечение медицинским клеем

Рентген-хирурги омской Клинической МСЧ № 9 провели необычную операцию по остановке внутреннего кровотечения. Для спасения жизни 74-летнего пациента с аневризмой верхней брыжеечной артерии применили медицинский клей, использующийся в нейрохирургической практике. Об этом сообщил 22 октября минздрав региона.
У пациента диагностировали панкреонекроз, воспаление в брюшной полости и выраженный болевой синдром. После проведения компьютерной томографии хирурги обнаружили аневризму, вызвавшую массивное кровотечение. Пенсионера экстренно доставили в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения.
«Через прокол в бедренной артерии добрались до опасного участка и ввели адгезивное средство, моментально заклеившее поврежденную стенку сосуда изнутри. Вся операция заняла 40 минут», — поделился подробностями завотделением Гарегин Костанян.
Медик уточнил, что при контакте с тканями и кровью состав мгновенно кристаллизуется и надежно запечатывает стенку сосуда. Окрашенный компонент клея позволяет хирургам четко видеть процесс на рентген-аппарате.
Фото: t.me/minzdrav_55.
Сейчас омич проходит восстановление и готовится к дальнейшему лечению.
Врачи планируют применять методику дистальной эмболизации для работы с различными типами сосудов.
