В Омске пациенту остановили смертельное кровотечение медицинским клеем

74-летнего мужчину спасли с помощью уникальной эндоваскулярной технологии.

Источник: Комсомольская правда

Рентген-хирурги омской Клинической МСЧ № 9 провели необычную операцию по остановке внутреннего кровотечения. Для спасения жизни 74-летнего пациента с аневризмой верхней брыжеечной артерии применили медицинский клей, использующийся в нейрохирургической практике. Об этом сообщил 22 октября минздрав региона.

У пациента диагностировали панкреонекроз, воспаление в брюшной полости и выраженный болевой синдром. После проведения компьютерной томографии хирурги обнаружили аневризму, вызвавшую массивное кровотечение. Пенсионера экстренно доставили в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

«Через прокол в бедренной артерии добрались до опасного участка и ввели адгезивное средство, моментально заклеившее поврежденную стенку сосуда изнутри. Вся операция заняла 40 минут», — поделился подробностями завотделением Гарегин Костанян.

Медик уточнил, что при контакте с тканями и кровью состав мгновенно кристаллизуется и надежно запечатывает стенку сосуда. Окрашенный компонент клея позволяет хирургам четко видеть процесс на рентген-аппарате.

Фото: t.me/minzdrav_55.

Сейчас омич проходит восстановление и готовится к дальнейшему лечению.

Врачи планируют применять методику дистальной эмболизации для работы с различными типами сосудов.

