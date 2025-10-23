В Нижегородской области выбрали лучшие студенческие советы вузов

Итоги конкурса на лучшую деятельность студенческих советов подвели на форуме «СтудентыНО», который проходил в Нижегородской области с 17 по 20 октября в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Победителем конкурса стала команда Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, второе место заняла команда Приволжского исследовательского медицинского университета, третье — команда Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС.
«Поздравляем всех с отличным завершением конкурса. Он вновь помогает выявлять лучшие студенческие команды, поддерживать их развитие и транслировать их опыт другим. Очень хорошо, что мы подводим итоги конкурса на форуме “СтудентыНО”, который проходит в регионе уже в пятый раз и консолидирует для обмена опытом самую активную студенческую молодежь вузов. В этом году участие в конкурсе приняла 21 делегация из разных вузов региона и одна команда объединенного городского студенческого совета Нижнего Новгорода», — отметил заместитель министра молодежной политики региона Лев Скитневский.
Всего в конкурсе соревновались 10 вузов Нижегородской области. Они разработали информационную справку о студенческой организации и представили отчеты о реализуемых практиках и мероприятиях, в которых приняли участие члены команды.
Кроме того, были учреждены отдельные номинации. Например, в номинациях «Взаимодействие с абитуриентами» и «Корпоративная культура» победу одержала команда Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова, в номинации «Патриотическое воспитание» — представители Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева. «Открытием года» стала команда Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.