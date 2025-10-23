В Нижегородской области выбрали лучшие студенческие советы вузов

«Поздравляем всех с отличным завершением конкурса. Он вновь помогает выявлять лучшие студенческие команды, поддерживать их развитие и транслировать их опыт другим. Очень хорошо, что мы подводим итоги конкурса на форуме “СтудентыНО”, который проходит в регионе уже в пятый раз и консолидирует для обмена опытом самую активную студенческую молодежь вузов. В этом году участие в конкурсе приняла 21 делегация из разных вузов региона и одна команда объединенного городского студенческого совета Нижнего Новгорода», — отметил заместитель министра молодежной политики региона Лев Скитневский.