Известные места Беларуси глазами детей: на выставке «АрхНовация» в Минске представят более 300 работ

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи пройдет конкурс-выставка детского творчества «АрхНовация». Об этом сообщили БЕЛТА в центре.
Экспозиция традиционно проводится с 2013 года. В этот раз она начнет свою работу 28 октября. На ней будет представлено свыше 300 работ от более чем 600 учащихся из 250 учреждений образования со всей страны. Это живопись, графика, коллажи, архитектурные макеты, художественные фотографии, видеоролики.
В этом году экспозиция включит с себя новую категорию «Современное градостроительство и развитие городов и сел», посвященную Году благоустройства. «Для участия в ней мы предлагали рисовать парки, скверы, набережные, малые архитектурные формы, дворы — все, что запомнилось детям в родных местах, где они выросли», — рассказала заведующая сектором выставочной работы Светлана Скварук.
Среди других категорий — «Архитекторы и архитектура Беларуси» с работами о белорусских архитекторах и их знаменитых сооружениях, «Историческое архитектурное наследие Беларуси», «Мемориальная архитектура Беларуси», для участия в которой дети изображали известные памятники и мемориальные комплексы Великой Отечественной войны в Беларуси; «Будущее белорусского градостроительства», которая собрала представления детей об умных городах и инновационных технологиях для управления городом и улучшения жизни жителей.
«Из традиционных тем для работ — Мирский и Несвижский замки, то, что все знают и любят. Но очень важно, что, кроме популярных мест, дети рисуют региональные архитектурные памятники, местные культовые сооружения: старинную архитектуру, костелы, церкви», — заметила завсектором.
Организатором выставки-конкурса выступают Министерство образования, Министерство архитектуры и строительства, а также сам центр. Экспозиция будет работать по 22 ноября 2025 года. -0-
Фото Национального центра художественного творчества детей и молодежи.