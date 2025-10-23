Известные места Беларуси глазами детей: на выставке «АрхНовация» в Минске представят более 300 работ

Экспозиция традиционно проводится с 2013 года. В этот раз она начнет свою работу 28 октября. На ней будет представлено свыше 300 работ от более чем 600 учащихся из 250 учреждений образования со всей страны. Это живопись, графика, коллажи, архитектурные макеты, художественные фотографии, видеоролики.