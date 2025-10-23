Малый и средний бизнес Дона увеличил прибыль до 195 миллиардов рублей

Основная доля прибыли пришлась на сферу торговли — 44,2 миллиарда рублей, однако этот показатель снизился на 12% по сравнению с 2023 годом. В то же время промышленные предприятия региона заметно укрепили позиции: их прибыль выросла более чем на 40% и достигла 38 миллиардов рублей.