Малый и средний бизнес Дона увеличил прибыль до 195 миллиардов рублей

Малые и средние предприятия Ростовской области по итогам 2024 года заработали 195,2 миллиарда рублей прибыли, что на 17,7% больше прошлогоднего результата. Такие данные приводит Ростовстат.
По информации ведомства, именно малый и средний бизнес обеспечил 47% совокупной прибыли всех предприятий региона. С прибылью сработало почти 79% компаний.
Основная доля прибыли пришлась на сферу торговли — 44,2 миллиарда рублей, однако этот показатель снизился на 12% по сравнению с 2023 годом. В то же время промышленные предприятия региона заметно укрепили позиции: их прибыль выросла более чем на 40% и достигла 38 миллиардов рублей.
Также почти в полтора раза выросли доходы компаний, работающих в научно-технической сфере — до 24,2 миллиарда рублей. Аграрии, строители и девелоперы области также показали уверенный рост прибыли.
В целом рентабельность малого и среднего бизнеса составила 9,1% против 10,3% годом ранее.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!