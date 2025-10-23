В Дагестане завершили ремонт участка дороги Магарамкент — Ахты — Рутул

Участок дороги Магарамкент — Ахты — Рутул с 75-го по 81-й километр отремонтировали в Ахтынском районе Республики Дагестан при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
В открытии объекта приняли участие представители регионального минтранса, «Дагестанавтодора», районной администрации, а также подрядчики и активисты района.
«Дорога республиканского значения обеспечивает транспортные связи населенных пунктов Магарамкентского, Докузпаринского, Ахтынского и Рутульского районов, а также соединяет их с опорной сетью дорог Дагестана и федеральной трассой Р-217 “Кавказ”», — отметил заместитель руководителя «Дагестанавтодора» Замир Умаханов.
Он также добавил, что в ходе ремонта специалисты укрепили основание полотна и заменили водопропускные трубы, обустроили обочины и уложили асфальтобетонное покрытие. Кроме того, на участке установили барьерное ограждение, сигнальные столбики, новые дорожные знаки и нанесли разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.